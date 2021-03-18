Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:27
Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SAKARYASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SAKARYASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SAKARYASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sakarya'da oynanacak.

SAKARYASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÜRCAN HASOVA(Hakem)

ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ(1. Yardımcı Hakem)

BORAN TURHAN(2. Yardımcı Hakem)

UGURCAN GÖKLER(Dördüncü Hakem)

İSMAİL ZEYBEK(Gözlemci)

M.BÜLENT ÖZMEN(Temsilci)

MÜMİN TOSLALI(Temsilci)

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