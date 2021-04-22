Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SAKARYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SAKARYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SAKARYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Sakarya'da oynanacak.
SAKARYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERHAN KUTLU(Hakem)
ÇETİN ÖNCEL(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)
NABİ İZCİ(Dördüncü Hakem)
SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)
ALPASLAN ACAR(Temsilci)
HALİT UĞURLU(Temsilci)