Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:02
Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sakarya'da oynanacak.

SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SELİM ÖZEN(Hakem)

EMRE DOĞU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET SIRAÇ AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)

MEHMET ÖZKAN(Gözlemci)

TUĞBAY İNAN(Temsilci)

SONER ÖZBAŞI(Temsilci)

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