Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor - GMG Kastamonuspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Sakarya'da oynanacak.
SAKARYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SELİM ÖZEN(Hakem)
EMRE DOĞU(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET SIRAÇ AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)
MEHMET ÖZKAN(Gözlemci)
TUĞBAY İNAN(Temsilci)
SONER ÖZBAŞI(Temsilci)