Mislicom 2.Lig Pendikspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Pendikspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:03
Mislicom 2.Lig Pendikspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki Pendikspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pendikspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PENDİKSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Serik Belediyespor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PENDİKSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Serik Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PENDİKSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

PENDİKSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SAİT TUZCU(Hakem)

SERDAR İLA(1. Yardımcı Hakem)

HASAN CEBECİ(2. Yardımcı Hakem)

SABİT SELVİ(Dördüncü Hakem)

LEVENT GÜZEN(Gözlemci)

SERKAN KURAL(Temsilci)

HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ(Temsilci)

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