Mislicom 2.Lig Pendikspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Pendikspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:19
Mislicom 2.Lig Pendikspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - Mamak FK maçıdır. Peki Pendikspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Pendikspor - Mamak FKmaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Mamak FK maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul Pendik'te oynanacak.

PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM MERTOĞLU(Hakem)

YAKUP BULUT(1. Yardımcı Hakem)

SEZGİN ŞAHBAZ(2. Yardımcı Hakem)

FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)

MEHMET UĞUR ALPTEKİN(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)

ALİM ÖZDEMİR(Temsilci)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:19:37. #1.14#
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