Mislicom 2.Lig Pendikspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - Mamak FK maçıdır. Peki Pendikspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Pendikspor - Mamak FKmaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pendikspor - Mamak FK maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul Pendik'te oynanacak.
PENDİKSPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERDEM MERTOĞLU(Hakem)
YAKUP BULUT(1. Yardımcı Hakem)
SEZGİN ŞAHBAZ(2. Yardımcı Hakem)
FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)
MEHMET UĞUR ALPTEKİN(Gözlemci)
AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)
ALİM ÖZDEMİR(Temsilci)