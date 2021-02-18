Mislicom 2.Lig Pendikspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki Pendikspor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pendikspor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PENDİKSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - GMG Kastamonuspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PENDİKSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - GMG Kastamonuspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PENDİKSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

PENDİKSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ŞEREF TAŞTAN(Hakem)

SERDAR SOYDAN(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA GÜÇER(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF ALPER ABALI(Dördüncü Hakem)

ERCAN HELLAÇ(Gözlemci)

TUĞBAY İNAN(Temsilci)

İRFAN ÖZER(Temsilci)