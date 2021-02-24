Mislicom 2.Lig Pazarspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pazarspor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Pazarspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pazarspor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAZARSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazarspor - Sakaryaspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAZARSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazarspor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAZARSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rize'de oynanacak.

PAZARSPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER AKARSU(Hakem)

SERDAR OSMAN AKARSU(1. Yardımcı Hakem)

SALİH BURAK DEMİREL(2. Yardımcı Hakem)

NECATİ SELÇUK ŞAHİN(Dördüncü Hakem)

BURHANETTİN ÇAĞLAR(Gözlemci)

SİNAN IŞIK(Temsilci)

SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)