Mislicom 2.Lig Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:01
Mislicom 2.Lig Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAZARSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAZARSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAZARSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rize'de oynanacak.

PAZARSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SEZER YALÇIN(Hakem)

EMRAH AKKAYA(1. Yardımcı Hakem)

SEFA ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)

ALİ ÇOLAK(Gözlemci)

ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)

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