Mislicom 2.Lig Pazarspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pazarspor - Eyüpspor maçıdır. Peki Pazarspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pazarspor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pazarspor - Eyüpspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Pazarspor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Rize'de oynanacak.
PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ALİ YILMAZ(Hakem)
ABDULKADİR DÖNER(1. Yardımcı Hakem)
FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)
ERHAN KAYA(Dördüncü Hakem)
ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)
ÇETİN ÇOBAN(Temsilci)