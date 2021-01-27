Mislicom 2.Lig Pazarspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pazarspor - Eyüpspor maçıdır. Peki Pazarspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pazarspor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazarspor - Eyüpspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazarspor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rize'de oynanacak.

PAZARSPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ YILMAZ(Hakem)

ABDULKADİR DÖNER(1. Yardımcı Hakem)

FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)

ERHAN KAYA(Dördüncü Hakem)

ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)

ÇETİN ÇOBAN(Temsilci)