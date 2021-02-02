Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NİĞDE ANADOLU FK - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Niğde'de oynanacak.

NİĞDE ANADOLU FK - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FATİH TOKAİL(Hakem)

ERSİN ERBAY(1. Yardımcı Hakem)

GÜNER MUMCU TAŞTAN(2. Yardımcı Hakem)

ALKAN PARSAK(Dördüncü Hakem)

BÜLENT GÜNEN(Gözlemci)

TAYFUN AŞCIOĞLU(Temsilci)

GÖKHAN KURT(Temsilci)