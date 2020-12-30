Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NİĞDE ANADOLU FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde Anadolu FK - Şanlıurfaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Niğde Anadolu FK - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Niğde'de oynanacak.

NİĞDE ANADOLU FK - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT BALCI(Hakem)

UĞUR ÖNAY(1. Yardımcı Hakem)

MURATCAN ILGAZ(2. Yardımcı Hakem)

AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)

TURGAY DUMAN(Gözlemci)

AYTEKİN AŞICI(Temsilci)