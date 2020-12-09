Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NİĞDE ANADOLU FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde Anadolu FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Niğde Anadolu FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanacak.

NİĞDE ANADOLU FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA AYDIN(Hakem)

ARİF DİLMEÇ(1. Yardımcı Hakem)

KADİR AKILLI(2. Yardımcı Hakem)

BATUHAN KOLAK(Dördüncü Hakem)

MUHARREM KARAAĞAÇ(Gözlemci)

ALAATTİN DURGUT(Temsilci)

İSMAİL S. ÇOLAK(Temsilci)