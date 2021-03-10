Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Niğde Anadolu FK - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NİĞDE ANADOLU FK - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde Anadolu FK - Afjet Afyonspor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Niğde Anadolu FK - Afjet Afyonspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - AFJET AFYONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Niğde'de oynanacak.

NİĞDE ANADOLU FK - AFJET AFYONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SAFA YILMAZ(Hakem)

MÜCAHİT DEĞERMENCİ(1. Yardımcı Hakem)

OZAN BEKAR(2. Yardımcı Hakem)

AYKUT SERGİN(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM BOZKURT(Gözlemci)

İBRAHİM KÜÇÜK(Temsilci)