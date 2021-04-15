Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
NİĞDE ANADOLU FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Niğde'de oynanacak.
NİĞDE ANADOLU FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN(Hakem)
ÇAĞRICAN PAZARCIKLI(1. Yardımcı Hakem)
UĞUR BAŞDAŞ(2. Yardımcı Hakem)
YUNUS EMRE ÇAKAR(Dördüncü Hakem)
KORAY TAN(Gözlemci)
İNAN KILINÇ(Temsilci)
MERT YARDİBİ(Temsilci)