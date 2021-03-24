Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:16
Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NİĞDE ANADOLU - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

NİĞDE ANADOLU - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Niğde Anadolu - Ergene Velimeşe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NİĞDE ANADOLU - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Niğde oynanacak.

NİĞDE ANADOLU - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

REŞAT ONUR COŞKUNSES(Hakem)

UĞUR ERDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

KÜRŞATHAN AKIN(2. Yardımcı Hakem)

LEVENT BALCI(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM ÇİNAR(Gözlemci)

NECMİ KAPAR(Temsilci)

KEMAL ÇİÇEK(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin

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