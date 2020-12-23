Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manisa'da oynanacak.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
OĞUZHAN AKSU(Hakem)
NECMİ DEMİR(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET GÖKHAN CEYLAN(2. Yardımcı Hakem)
HALİL ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)
HASAN HÜSEYİN YILDIRIM(Gözlemci)
KEMAL ÖZBEK(Temsilci)