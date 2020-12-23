Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa Futbol Kulübü - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN AKSU(Hakem)

NECMİ DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET GÖKHAN CEYLAN(2. Yardımcı Hakem)

HALİL ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM(Gözlemci)

KEMAL ÖZBEK(Temsilci)