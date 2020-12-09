Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Uşak Spor maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa Futbol Kulübü - Uşak Spor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa Futbol Kulübü - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
CAN CENGİZ(Hakem)
FATİH KARATAĞ(1. Yardımcı Hakem)
FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)
ALİRIZA ALTUNBAKIR(Dördüncü Hakem)
LEVENT AKTAN(Gözlemci)
ÜNSAL KAYA(Temsilci)
ULAŞ İNCİ(Temsilci)