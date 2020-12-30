Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manisa'da oynanacak.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
CELAL BAYRAKLI(Hakem)
AYKUT KÜÇÜK(1. Yardımcı Hakem)
AZAD İLHAN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK OLCAR(Dördüncü Hakem)
ALİ RÜSTEM KURT(Gözlemci)
CEVDET YUMUŞAK(Temsilci)
TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)