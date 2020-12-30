Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:11
Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CELAL BAYRAKLI(Hakem)

AYKUT KÜÇÜK(1. Yardımcı Hakem)

AZAD İLHAN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK OLCAR(Dördüncü Hakem)

ALİ RÜSTEM KURT(Gözlemci)

CEVDET YUMUŞAK(Temsilci)

TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)

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