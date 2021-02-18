Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 00:52 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:55
Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa Futbol Kulübü - Niğde Anadolu FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ÖNSAL(Hakem)

MEHMET KAĞAN BİNGÜL(1. Yardımcı Hakem)

UĞUR AKALP(2. Yardımcı Hakem)

LEVENT GÜMÜŞDERE(Dördüncü Hakem)

RAHİM ONAR(Gözlemci)

MURAT KUTANİŞ(Temsilci)

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