Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:41
Mislicom 2.Lig Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçıdır. Peki Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUNUS DURSUN(Hakem)

ÇETİN ÖNCEL(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA YÜKSEL(2. Yardımcı Hakem)

GÜRKAN TANOĞLU(Dördüncü Hakem)

MEHMET ÖZKAN(Gözlemci)

ERTUĞRUL ÖZTEN(Temsilci)

LÜTFİ KOÇAK(Temsilci)

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