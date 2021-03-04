Mislicom 2.Lig Manisa FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Manisa FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:25
Mislicom 2.Lig Manisa FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa FK - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Manisa FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Manisa FK - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Ankara Demirspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN AKSU(Hakem)

MEHMET SALDIRANER(1. Yardımcı Hakem)

FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)

METEHAN ALPAT(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA IŞIKTAŞ(Gözlemci)

ENDER OKŞAR(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Fahrettin Koca Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere İrem Derici Türkan Şoray
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Manisa FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 01:25:22. #1.14#
title