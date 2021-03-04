Mislicom 2.Lig Manisa FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa FK - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Manisa FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Manisa FK - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Ankara Demirspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSA FK - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN AKSU(Hakem)

MEHMET SALDIRANER(1. Yardımcı Hakem)

FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)

METEHAN ALPAT(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA IŞIKTAŞ(Gözlemci)

ENDER OKŞAR(Temsilci)