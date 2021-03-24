Mislicom 2.Lig Manisa FK - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Manisa FK - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Manisa FK - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisa FK - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSA FK - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Anagold 24Erzincanspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MANİSA FK - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FK - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSA FK - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

NECATİ SELÇUK ŞAHİN(Hakem)

AHMET ULU(1. Yardımcı Hakem)

SERDAR OSMAN AKARSU(2. Yardımcı Hakem)

AHMET ECEVİT(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞALK(Gözlemci)

ÜNSAL KAYA(Temsilci)

ERTAN BEKAR(Temsilci)