Mislicom 2.Lig Mamak FK - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Mamak FK - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki Mamak FK - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mamak FK - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MAMAK FK - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mamak FK - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MAMAK FK - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mamak FK - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MAMAK FK - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

MAMAK FK - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERDAR AKKOÇOĞLU(Hakem)

SİNAN ERTİNĞÜ(1. Yardımcı Hakem)

SABRİ ÜSTÜNEL(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ ÖZER(Dördüncü Hakem)

MEHMET NEVZAT ADAL(Gözlemci)

ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)

VEYSEL AYDOĞAN(Temsilci)