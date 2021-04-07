Mislicom 2.Lig Mamak FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Mamak FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Mamak FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Mamak FK - Bodrumspor maçıdır. Peki Mamak FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mamak FK - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MAMAK FK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mamak FK - Bodrumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

MAMAK FK - BODRUMSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Mamak FK - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MAMAK FK - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

MAMAK FK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)

BİRTAN YAVUZ(1. Yardımcı Hakem)

ŞEFİK ÖNER(2. Yardımcı Hakem)

SABİT SELVİ(Dördüncü Hakem)

BÜLENT GÖKÇÜ(Gözlemci)

GÜLAY GÜNEŞ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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