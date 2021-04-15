Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

KOCAELİSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOCAELİSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

KOCAELİSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

NECATİ SELÇUK ŞAHİN(Hakem)

TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)

FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)

ALİM KANDEMİR(Dördüncü Hakem)

LEVENT GÜZEN(Gözlemci)

ŞENER AYDOĞDU(Temsilci)

YUSUF ERDEMİR(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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