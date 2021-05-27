Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Sakaryaspor Play Off Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak play off final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Yarın 2. lig Play Off Müsabakaları final maçı oynanacak. Yarınki maçlardan birisi de Kocaelispor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Sakaryaspor final play off maçı 28 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 20:00 'da başlayacaktır.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca maç Smart Spor HD, D Smart 77 kanallarında da yayınlanacaktır.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)

KORAY GENÇERLER(Dördüncü Hakem)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

KORAY BAKIŞ(Temsilci)

ALAATTİN DURGUT(Temsilci)