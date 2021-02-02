Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

KOCAELİSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOCAELİSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

KOCAELİSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER AKARSU(Hakem)

TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)

SALİH BURAK DEMİREL(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN ERGİN(Dördüncü Hakem)

KAMİL DERTOP(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

ERSİN ÖZMEN(Temsilci)