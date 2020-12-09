Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Manisa Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Çorum FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı normalde 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktı. Fakat bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maçta ertelenme kararı alındı.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır. Fakat erteleme kararı alındığı için ileriki bir tarihte maç başlayacak.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Maç ertelendiği için hakemleri belli değildir.