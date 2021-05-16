Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Ankara Demirspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Ankara Demirspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Ankara Demirspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Ankara Demirspor çeyrek final play off maçı 16 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.

KOCAELİSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOCAELİSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

KOCAELİSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

FURKAN ÜRÜN(1. Yardımcı Hakem)

MERT BULUT(2. Yardımcı Hakem)

TARIK GÜLDAL(Dördüncü Hakem)

TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

CEVDET YUMUŞAK(Temsilci)

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Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Ankara Demirspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? - Haberler
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