Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:32
Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCALİESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KOCALİESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOCALİESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

KOCALİESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADNAN DENİZ KAYATEPE(Hakem)

MUTLU ÇİĞDEM(1. Yardımcı Hakem)

MERT BAYKAL(2. Yardımcı Hakem)

AHMET BALKAN(Dördüncü Hakem)

MÜMTAZ KAPLUHAN(Gözlemci)

KEMAL ÖZBEK(Temsilci)

KORAY BAKIŞ(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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