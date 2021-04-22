Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kırşehir'de oynanacak.
KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
OĞUZHAN UĞURLU(Hakem)
MUSTAFA ÇEVİK(1. Yardımcı Hakem)
MUHAMMET ALİ DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET ALİ ÖZER(Dördüncü Hakem)
HAKKI GÜLER(Gözlemci)
ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)
HALUK CÖMERT(Temsilci)