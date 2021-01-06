Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:07
Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırşehir'de oynanacak.

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET BALKAN(Hakem)

SABRİ ÖĞE(1. Yardımcı Hakem)

KAĞAN YILDIZLAR(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN ÇAKIR(Dördüncü Hakem)

DİLAVER YAR(Gözlemci)

MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Arda Turan Güven Yalçın Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:34:09. #1.15#
title