Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırşehir Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırşehir'de oynanacak.

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET BALKAN(Hakem)

SABRİ ÖĞE(1. Yardımcı Hakem)

KAĞAN YILDIZLAR(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN ÇAKIR(Dördüncü Hakem)

DİLAVER YAR(Gözlemci)

MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)