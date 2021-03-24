Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırşehir Belediye Spor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırşehir Belediye Spor - Karacabey Belediye Spor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırşehir Belediye Spor - Karacabey Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırşehir'de oynanacak.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYBERK DEMİRBAŞ(Hakem)

EGEMEN SAVRAN(1. Yardımcı Hakem)

ERCAN AKDENİZ(2. Yardımcı Hakem)

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)

MEHMET NEVZAT ADAL(Gözlemci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)