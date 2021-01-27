Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:16
Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırşehir'de oynanacak.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA HAKAN BELDER(Hakem)

HACI MEHMET EKMEKYERMEZ(1. Yardımcı Hakem)

HARUN TERİN(2. Yardımcı Hakem)

UGURCAN GÖKLER(Dördüncü Hakem)

BURAK CEM TAHİROĞLU(Gözlemci)

OSMAN KAYAALP(Temsilci)

ÖNDER HAKAN EMEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 12:16:29. #1.15#
title