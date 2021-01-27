Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırşehir Belediye Spor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırşehir'de oynanacak.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA HAKAN BELDER(Hakem)

HACI MEHMET EKMEKYERMEZ(1. Yardımcı Hakem)

HARUN TERİN(2. Yardımcı Hakem)

UGURCAN GÖKLER(Dördüncü Hakem)

BURAK CEM TAHİROĞLU(Gözlemci)

OSMAN KAYAALP(Temsilci)

ÖNDER HAKAN EMEN(Temsilci)