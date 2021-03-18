Mislicom 2.Lig Kırklarelispor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırklarelispor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki Kırklarelispor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırklarelispor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRKLARELİSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırklarelispor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KIRKLARELİSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRKLARELİSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırklareli'de oynanacak.

KIRKLARELİSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İLKER YASİN AVCI(Hakem)

ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

EMRAH AKKAYA(2. Yardımcı Hakem)

SAFA YILMAZ(Dördüncü Hakem)

MEHMET ÖZKAN(Gözlemci)

GÜRHAN TOKUL(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)