Mislicom 2.Lig Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRKLARELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRKLARELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRKLARELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırklareli'nde oynanacak.

KIRKLARELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SİNAN ÖZCAN(Hakem)

HAKAN EYGÜ(1. Yardımcı Hakem)

KEREM YÜKÜNÇ(2. Yardımcı Hakem)

ALPASLAN ŞEN(Dördüncü Hakem)

BİLAL TURAN(Gözlemci)

SERKAN YURDABAK(Temsilci)

ALİM ÖZDEMİR(Temsilci)