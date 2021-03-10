Mislicom 2.Lig Kırklarelispor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırklarelispor - Mamak FK maçıdır. Peki Kırklarelispor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kırklarelispor - Mamak FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRKLARELİSPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırklarelispor - Mamak FK maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KIRKLARELİSPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRKLARELİSPOR - MAMAK FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırklareli'de oynanacak.

KIRKLARELİSPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN UĞURLU(Hakem)

ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YOLDAŞ(2. Yardımcı Hakem)

BATUHAN BAYAR(Dördüncü Hakem)

SACİT KEŞKEK(Gözlemci)

NECDET YEŞİLDAL(Temsilci)