Mislicom 2.Lig Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KIRKLARELİSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KIRKLARELİSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kırklarelispor - GMG Kastamonuspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KIRKLARELİSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kırklareli'de oynanacak.
KIRKLARELİSPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
CAN CENGİZ(Hakem)
OZAN BEKAR(1. Yardımcı Hakem)
GÖKTUĞ HAZAR EREL(2. Yardımcı Hakem)
SERKAN ERYILMAZ(Dördüncü Hakem)
HALİL İBRAHİM SÜSLÜ(Gözlemci)
ÜNAL AKÇA(Temsilci)
GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)