Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Van Spor FK maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Van Spor FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARDEMİR KARABÜKSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardemir Karabükspor - Van Spor FK maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kardemir Karabükspor - Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Hakem)

MUHAMMET ALİ DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

BAYKAL TUNA(2. Yardımcı Hakem)

FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)

İLKAY GÜNER(Gözlemci)

ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)