Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.02.2021 01:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:25
Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARDEMİR KARABÜKSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karabük'te oynanacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VELİ KARAKAYA(Hakem)

TOLGA ATASOY(1. Yardımcı Hakem)

MELİH KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)

EVREN ATIŞ(Gözlemci)

İSMAİL ERKAN BİLBEN(Temsilci)

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