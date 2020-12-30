Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARDEMİR KARABÜKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYTAÇ GEÇGEL(Hakem)

ENES BERK GÜÇLÜ(1. Yardımcı Hakem)

BATUHAN BIYIKLI(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)

EMRE ALTUN(Gözlemci)

KAMİL KILINÇ(Temsilci)