Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KARDEMİR KARABÜKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
AYTAÇ GEÇGEL(Hakem)
ENES BERK GÜÇLÜ(1. Yardımcı Hakem)
BATUHAN BIYIKLI(2. Yardımcı Hakem)
SERKAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)
EMRE ALTUN(Gözlemci)
KAMİL KILINÇ(Temsilci)