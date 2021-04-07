Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KARDEMİR KARABÜKSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Karabük'de oynanacak.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN ÜLKER(Hakem)
YUSUF DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)
GÜNER MUMCU TAŞTAN(2. Yardımcı Hakem)
EMRE BULUT(Dördüncü Hakem)
ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)
KAMİL KILINÇ(Temsilci)