Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:39
Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karabük'te oynanacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ORAN(Hakem)

SERHAT SAĞIR(1. Yardımcı Hakem)

KEREM İLİTANGİL(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN DOĞANAY(Dördüncü Hakem)

BİLAL TURAN(Gözlemci)

AYHAN ÖZHAN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Kenan Doğulu Müslüm Gürses Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 01:39:44. #1.14#
title