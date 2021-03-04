Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kardemir Karabükspor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karabük'te oynanacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ORAN(Hakem)

SERHAT SAĞIR(1. Yardımcı Hakem)

KEREM İLİTANGİL(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN DOĞANAY(Dördüncü Hakem)

BİLAL TURAN(Gözlemci)

AYHAN ÖZHAN(Temsilci)