Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:33
Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya'da oynanacak.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK YÜCETAĞ(Hakem)

TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)

FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN HAYMANA(Dördüncü Hakem)

ERDOĞAN ÜSTÜN(Gözlemci)

YAVUZ POLAT(Temsilci)

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