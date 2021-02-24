Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karatay Termal 1922 Konyaspor - Pendikspor maçıdır. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karatay Termal 1922 Konyaspor - Pendikspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Pendikspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Pendikspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya'da oynanacak.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENES KANPARA(Hakem)

NECDET ÇELİK(1. Yardımcı Hakem)

MERT BAYKAL(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA TUGAY İNAN(Dördüncü Hakem)

SÜLEYMAN GÜNEŞ(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)