Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:49
Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçıdır. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖZER ÖZDEN(Hakem)

MERT TÜRK(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF SUSUZ(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN HAYMANA(Dördüncü Hakem)

HALİL İBRAHİM SÜSLÜ(Gözlemci)

FATİH HÜSNÜ BERBEROĞLU(Temsilci)

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