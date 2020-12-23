Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya'da oynanacak.

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Hakem)

TANSU DOĞAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÖKSÜZ(2. Yardımcı Hakem)

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)

FERHAT GÜNDOĞDU(Gözlemci)

HÜSEYİN DEMİR(Temsilci)