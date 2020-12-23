Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?
Karatay Termal 1922 Konyaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Konya'da oynanacak.
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Hakem)
TANSU DOĞAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÖKSÜZ(2. Yardımcı Hakem)
ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)
FERHAT GÜNDOĞDU(Gözlemci)
HÜSEYİN DEMİR(Temsilci)