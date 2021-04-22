Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KARACABEY BELEDİYE SPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KARACABEY BELEDİYE SPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karacabey Belediye Spor - Serik Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KARACABEY BELEDİYE SPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa'da oynanacak.
KARACABEY BELEDİYE SPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)
SERDAR İLA(1. Yardımcı Hakem)
BEDİRHAN SOYDEMİR(2. Yardımcı Hakem)
ABDULBAKİ AYYILDIZ(Dördüncü Hakem)
VOLKAN ALABAŞ(Gözlemci)
HAKAN YILMAZ(Temsilci)