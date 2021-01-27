Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:19
Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARACABEY BELEDİYE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - GMG Kastamonuspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DENİZ SERCAN AKGÜL(Hakem)

BARIŞ ÇİÇEKSOYU(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRI ATEŞ(2. Yardımcı Hakem)

NABİ İZCİ(Dördüncü Hakem)

SACİT KEŞKEK(Gözlemci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

TOLGA ÖZEL(Temsilci)

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