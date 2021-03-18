Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 01:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:00
Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Manisa FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - MANİSA FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kahramanmaraş'ta oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - MANİSA FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖZER ÖZDEN(Hakem)

AYKUT KÜÇÜK(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN ERKAN(2. Yardımcı Hakem)

CELAL BAYRAKLI(Dördüncü Hakem)

ÖMER MURAT ÜLGER(Gözlemci)

KEMAL ÇİÇEK(Temsilci)

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